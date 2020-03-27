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США обогнали Китай по числу заболевших коронавирусом

По смертности лидер, по-прежнему, Италия.

Фото : pixabay.com27 марта 2020, 10:03

На утро 27 марта число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 532 тыс. человек, а количество жертв перевалило за 24 тыс., передает zakon.kz.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 9:00 по времени столицы Казахстана 27 марта количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 532 237. Из них 24 089 человек умерло, а 124 326 вылечилось. Вирус COVID-19 выявлен в 199 странах мира.

По числу заболевших в лидеры впервые вырвались США ( 85,594 человек), оставив позади по-прежнему Китай ( 81 340 человека), и Италию (80,589 человек). По количеству жертв лидирует Италия (8 215), далее следуют Испания ( 4 365) и Китай (3 292).

В Казахстане зафиксировано на данный момент 120 подтвержденных случаев коронавируса, 2 человек выздоровело, 1 погиб.


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