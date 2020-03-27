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Новый случай коронавируса зафиксирован в Алматы

Всего в городе зафиксировано 48 случаев.

Фото : хабар 2427 марта 2020, 10:23

В Алматы выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

На 10:20 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, - отметили в Минздраве.

В стране подтвержден 121 случай регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 60 случаев,

Алматы – 48 случаев,

Караганде - 4 случая,

Шымкенте - 2 случая,

Акмолинской области - 1 случай,

Алматинской области - 1 случай,

Актюбинской области - 1 случай,

Жамбылской области - 3 случая,

Северо-Казахстанской области - 1 случай.

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