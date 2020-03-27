Новый случай коронавируса зафиксирован в Алматы
Всего в городе зафиксировано 48 случаев.
Фото : хабар 2427 марта 2020, 10:23
В Алматы выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
На 10:20 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, - отметили в Минздраве.
В стране подтвержден 121 случай регистрации коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 60 случаев,
Алматы – 48 случаев,
Караганде - 4 случая,
Шымкенте - 2 случая,
Акмолинской области - 1 случай,
Алматинской области - 1 случай,
Актюбинской области - 1 случай,
Жамбылской области - 3 случая,
Северо-Казахстанской области - 1 случай.
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