Контракты футболистов продлят до конца сезона из-за коронавируса

Такое решение примет FIFA.

FIFA обяжет футбольные клубы всего мира продлит истекающие контракты футболистов и тренеров, чтобы можно было доиграть сезон в случае возобновления, передает zakon.kz.

Сейчас чемпионаты стран и территорий по футболу практически во всем мире приостановлены из-за глобальной пандемии коронавируса. Однако, когда заразу получится обуздать, и можно будет снова играть в футбол, может возникнуть другая проблема. У многих футболистов и тренеров в чемпионатах, играющих сезон по системе "осень-весна", контракты истекут 30 июня, но доигрывать сезоны придется, скорее всего, еще и в июле, а может даже и в августе.

Как стало известно Reuters, в FIFA решили эту проблему. В распоряжении издания оказался документ, согласно которому FIFA обяжет клубы продлевать такие сделки до конца соревнования.

Даты трансферного окна также изменят, опираясь на новые даты окончания нынешнего и начала следующего сезонов. А вот вопрос понижения зарплат футболистам на период карантина и приостановки национальных чемпионатов FIFA оставит на усмотрение руководителям клубов.

Также сообщается, что данный документ носит лишь рекомендательный характер.

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