Председателя суда Нур-Султана проверят из-за частного самолета
Частный самолет был зафрахтован сватом.
Фото : diapazon.kz27 марта 2020, 10:49
Антикоррупционной службой по Нур-Султану совместно с внутренней безопасностью Верховного суда РК проводится проверка по информации СМИ в отношении председателя суда Нур-Султана Барпибаева Тлектеса, сообщает zakon.kz.
Проверкой установлено, что частный самолет был зафрахтован бизнесменом, являющимся родственником (сватом) Барпибаева Т.Е. для проведения медицинской операции в Германии, - сообщи в ведомстве.
Вопросы соблюдения Барпибаевым судейской этики проверяются комиссией Верховного суда, по результатам которого будет принято соответствующее решение.
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