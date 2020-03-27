Председателя суда Нур-Султана проверят из-за частного самолета

Частный самолет был зафрахтован сватом.

Антикоррупционной службой по Нур-Султану совместно с внутренней безопасностью Верховного суда РК проводится проверка по информации СМИ в отношении председателя суда Нур-Султана Барпибаева Тлектеса, сообщает zakon.kz.

Проверкой установлено, что частный самолет был зафрахтован бизнесменом, являющимся родственником (сватом) Барпибаева Т.Е. для проведения медицинской операции в Германии, - сообщи в ведомстве.

Вопросы соблюдения Барпибаевым судейской этики проверяются комиссией Верховного суда, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

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