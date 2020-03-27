Областная больница в Нур-Султане закрыта на карантин

Кроме того, на карантин закрыт автобусный парк №1.

Многопрофильная областная больница №2, расположенная по улице Манаса закрыта на карантин, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Контактные лица отправлены на карантин. Проведена дезинфекция всех помещений. Посещение пациентов запрещено. Кроме того, также на карантин закрыт автобусный парк №1. Проведена дезинфекция всей территории автопарка, автобусов. Контактные лица определены в стационар, – указано в сообщении.

Также отмечено, что с 00 часов 28 марта 2020 года закрываются все места массового скопления населения – парки, скверы, набережная, игровые площадки и т.д. Запрещается собираться в общественных местах группами более 3 человек (за исключением членов семьи), также запрещается передвижение по городу несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Ограничивается выход граждан из дома, за исключением: приобретения продуктов и лекарственных средств, получения медуслуг, выхода на работу.

Свыше 60 человек привлечены к адмответственности за нарушение особого режима въезда и выезда в столицу, из них 46 – взяты под арест. Кроме того, за нарушение режима ЧП привлечены к ответственности свыше 100 человек.

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