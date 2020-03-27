Курс доллара на торгах немного снизился

Средневзвешенный курс доллара составил 446 тенге.

На торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 446 тенге, снизившись на 0,03 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441-446 тенге, евро – 487-494 тенге, рос.рубль – 5,60-6,0 тенге.

Напомним, на утренних торгах накануне курс доллара составлял 446,61 тенге, на вечерних снизился до 446,03 тенге.

Между тем, цены на нефть растут. Так, майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,86%, составив $23,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 0,72% — до $26,53 за баррель.

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