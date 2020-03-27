В Узбекистане умер первый пациент с коронавирусом
Причиной смерти стал инфаркт.
Фото : tvernews.ru27 марта 2020, 11:23
В Узбекистане пациент с коронавирусом умер от острого инфаркта миокарда, передает zakon.kz.
По информации CentralAsia (UZ), 26 марта 72-летний мужчина из Намангана, находившийся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, поступил в областную инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция.
Примерно в 23:00 того же дня в результате специальных лабораторных анализов у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Мужчина заразился ею от своей дочери М., которая вернулась из поездки в Турцию 12 марта. У женщины был диагностирован коронавирус и она была помещена в карантин.
Пациент много лет страдал диабетом, хронической острой сердечной недостаточностью. Он умер от острого инфаркта миокарда в 4:30 утра 27 марта, несмотря на реанимационные действия врачей, - отметили в министерстве.
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