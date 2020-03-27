Как казахстанцы могут въехать в Россию в условиях карантина

Въезд казахстанцев в РФ разрешен при наличии проживающих в стране близких родственников.

В условиях повсеместного ограничения на въезд иностранцев, в связи с пандемией коронавируса, казахстанцы могут въехать в Россию при наличии в стране близких родственников. Такая возможность предусмотрена согласно Распоряжению правительства РФ от 25 марта, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размешенной на официальном сайте Посольства Республики Казахстан в РФ, документ был подготовлен при тесном и конструктивном взаимодействии МИД РК и МИД РФ и позволяет регламентировать передвижение граждан Казахстана по российской территории, в условиях повсеместного ограничения на въезд иностранцев, в связи с пандемией коронавируса.

В частности, казахстанцы могут въехать в Российскую Федерацию при наличии проживающих в стране близких родственников (супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных), при предъявлении соответствующих документов. Также граждане РК имеют право на въезд в РФ в случае смерти близких родственников при наличии подтверждающих документов (копия свидетельства или справки о смерти, документ о подтверждении степени родства). Кроме того, разрешен въезд в РФ тем казахстанцам, которые являются опекунами или попечителями проживающих в стране граждан, при наличии подтверждающих документов, – указано в сообщении.

Транзитные авиапассажиры также имеют возможность въехать в РФ, но без выхода за пределы пограничной зоны.

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