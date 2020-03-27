Три случая заражения коронавирусом выявили в Атырауской области

В стране подтверждены 124 случая.

В Атырауской области зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

На 12:10 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области, - отметили в Минздраве.

В стране подтверждены 124 случая регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в г. Нур-Султан – 60 случаев,



г. Алматы – 48 случаев,

г.Караганда - 4 случая,

г. Шымкент - 2 случая,

Акмолинская область - 1 случай,

Алматинская область - 1 случай,

Актюбинская область - 1 случай,

Атырауская область - 3 случая,

Жамбылская область - 3 случая,

Северо-Казахстанская область - 1 случай.

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