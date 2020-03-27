Четыре города "закрыл на карантин" сельчанин в Костанайской области

"Шутнику" грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейскими Костанайской области начата проверка по факту распространения недостоверной информации о закрытии на карантин четырех городов региона, сообщает zakon.kz.

Ранее в мессенджере WhatsApp было распространено аудиосообщение о том, что с 29 марта 2020 года якобы закрываются на карантин города Костанай, Лисаковск, Рудный, Тобол. В сообщении мужчина предупреждает жителей поселка Ломоносова, Мендыкаринского района, что с указанного числа будут перекрыты все трассы.

Данная информация является фейком. Уже установлен 28-летний мужчина, житель поселка Каскад, Мендыкаринского района, который разослал данное сообщение, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

В ведомстве также отметили, что по трем подобным фактам уже приняты процессуальные решения о начале досудебного расследования по статье 274 ч 4 УК РК "Заведомо ложное распространение информации в условия ЧП". Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Начальник управления местной полицейской службы Курмет Мажикенов отметил, что передвижения по области не запрещены. В тоже время полиция проводит разъяснительную работу по запрету выезда в карантинные города Нур-Султан и Алматы.

Также в связи с тем, что каждый день выявляются новые случаи заражения коронавирусом, полиция призывает население воздержаться от поездок и лишних передвижений. Соблюдение таких мер позволит сохранить здоровье граждан.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области также опроверг данную информацию. Она не соответствует действительности и является фейком! На сегодняшний день карантин в Костанайской области не введен.

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