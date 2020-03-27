Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Четыре города "закрыл на карантин" сельчанин в Костанайской области

"Шутнику" грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Фото : realnoevremya.ru27 марта 2020, 12:48

Полицейскими Костанайской области начата проверка по факту распространения недостоверной информации о закрытии на карантин четырех городов региона, сообщает zakon.kz.

Ранее в мессенджере WhatsApp было распространено аудиосообщение о том, что с 29 марта 2020 года якобы закрываются на карантин города Костанай, Лисаковск, Рудный, Тобол. В сообщении мужчина предупреждает жителей поселка Ломоносова, Мендыкаринского района, что с указанного числа будут перекрыты все трассы.

Данная информация является фейком. Уже установлен 28-летний мужчина, житель поселка Каскад, Мендыкаринского района, который разослал данное сообщение, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

В ведомстве также отметили, что по трем подобным фактам уже приняты процессуальные решения о начале досудебного расследования по статье 274 ч 4 УК РК "Заведомо ложное распространение информации в условия ЧП". Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Начальник управления местной полицейской службы Курмет Мажикенов отметил, что передвижения по области не запрещены. В тоже время полиция проводит разъяснительную работу по запрету выезда в карантинные города Нур-Султан и Алматы.

Также в связи с тем, что каждый день выявляются новые случаи заражения коронавирусом, полиция призывает население воздержаться от поездок и лишних передвижений. Соблюдение таких мер позволит сохранить здоровье граждан.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области также опроверг данную информацию. Она не соответствует действительности и является фейком! На сегодняшний день карантин в Костанайской области не введен.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты