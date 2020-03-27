76 казахстанцев вернулись из Украины

Этому событию предшествовала большая работа дипломатов Посольства по формированию в "ручном" режиме списка лиц для выезда в Казахстан.

Фото : inbusiness.kz

В рамках мероприятий по возвращению казахстанцев из-за рубежа в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции, 27 марта из Украины в Казахстан были благополучно возвращены еще 76 наших соотечественников, сообщает zakon.kz. Этому событию предшествовала большая работа дипломатов Посольства по формированию в "ручном" режиме списка лиц для выезда в Казахстан, определению авиакомпании для осуществления чартерного рейса по маршруту "Киев – Алматы – Киев" на приемлемых условиях, решению ряда сложных логистических задач в нынешнем положении в мире, а также других организационных моментов, - прокомментировали в МИД РК.

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