СОРов не будет у школьников на дистанционном обучении

Но СОЧи сохранятся.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель Управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы, СОРы школьники после завершения весенних каникул писать не будут, передает zakon.kz.

В связи с переходом на дистанционное обучение будет вводиться ряд изменений по организации учебного процесса. Одним из них является то, что мы пока будем воздерживаться от СОРов. Но СОЧи сохранятся. Так же их будут сдавать в онлайн режиме посредством Kundelik.kz. Мы будем использовать все возможности этой программы, - цитирует Болатханулы Павлодар-онлайн.

Спикер подчеркнул, что разрабатывают алгоритм и рекомендации по проведению уроков в Министерстве образования, а не на местах. В управлении образования ждут четких методических рекомендаций и приказов из министерства.

Уроки будут записываться на платформе ZOOM, ссылки будут размещать в электронном дневнике. Видеоуроки можно будет посмотреть в любое время. На всех образовательных платформах есть система оповещения о новых заданиях, там размещаются ссылки на учебный материал, там же можно отправить готовое задание учителю. Здесь же выставляют оценки.

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