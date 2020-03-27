Лекарства от COVID-19 нет. Чем тогда лечат заболевание?

Рассказываем, когда появится специальный препарат для лечения COVID-19.

Ученые всего мира исследуют новое заболевание. Ежедневно появляются десятки гипотез и научных статей. Zakon.kz со ссылкой на портал iDoctor.kz рассказывает, на какие вопросы о COVID-19 исследователи уже получили ответы, как сейчас Казахстан и весь мир справляется с пандемией, что делают добровольцы, и какой посильный вклад способен внести в борьбу каждый из нас.

- Почему от COVID-19 до сих пор нет лекарства?

- Когда говорят, что от COVID-19 нет лекарства, подразумевают отсутствие этиотропной терапии — лечения, которое воздействует непосредственно на причину, вызывающую болезнь. Например, при бактериальном бронхите врач назначает специальный антибиотик, который уничтожает бактерию-возбудителя. Возбудители инфекций различаются, поэтому разные болезни лечатся разными препаратами: нужно подобрать вещество, действующее на конкретного возбудителя.

Сейчас мы столкнулись с новым вирусом. Для нового вируса специальных препаратов пока нет. Создать препарат быстро не выйдет. Разработка лекарств требует много времени и денег. Нужно подобрать подходящее вещество, разобраться с нужной концентрацией, проверить его потенциал "в пробирке" или на модельных организмах, а затем убедиться в эффективности и безопасности в нескольких стадиях клинических исследований с тысячами добровольцами — каждая фаза длится несколько лет. В среднем, по данным FDA (американский регулятор, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) с момента создания молекулы вещества до начала продаж медицинского препарата проходит примерно 8-12 лет в зависимости от типа препарата.

- Говорят, что китайские ученые все же нашли препарат для лечения. Это правда?

- Ситуация с коронавирусом не дает возможности тратить 10 лет на создание лекарства. Ученые решили попробовать лечить COVID-19 уже существующими препаратами, которые работают на похожих вирусах — например, эффективны против некоторых штаммов гриппа.

Китайской фармацевтической компании Zhejiang Hisun Pharma 17 февраля 2020 года разрешили клинические испытания препарата Фавипиравира (он же Авиган, японский препарат, одобренный для лечения гриппа в 2014 году) для терапии COVID-19. Испытания прошли на пациентах из Ухани (240 человек) и Шэньчжэня (80 человек). Чжан Синьминь, директор Национального центра развития биотехнологий, заявил, что препарат признали эффективным. По его словам, у тех, кто принимал препарат, анализы переставали фиксировать вирус в крови примерно через 4 дня. Рентгеновские снимки подтвердили улучшение в состоянии легких примерно у 91% пациентов, которым давали лекарство. Пациенты, которым не назначили Фавипиравир, выздоравливали в среднем за 11 дней. Чжан Синьминь назвал препарат безопасным, отметив, что медики не обнаружили серьезных побочных эффектов при его применении, и рекомендовал использовать его для борьбы с COVID-19.

Возможно, препарат могут включить в китайские клинические рекомендации по лечению болезни. Однако, в каждой стране рекомендации могут несколько различаться, и лекарство необязательно станут использовать где-то еще. Одной стадии клинических испытаний на 3 сотнях пациентов мало, чтобы делать уверенные выводы о безопасности и эффективности.

- Чем тогда лечат от COVID-19 в мире, и соответствует ли этим рекомендациям лечение в Казахстане?

- Сейчас в мире преимущественно используют симптоматическую и патогенетическую терапию. В нее включаются препараты, которые помогают облегчить симптомы — сбить жар или смягчить кашель, а также подавить сопутствующие механизмы развития болезни. Такая терапия помогает организму справиться с заболеванием.

В Казахстане 3 марта утвердили клинический протокол по лечению COVID-19. В нем есть рекомендации по использованию препаратов симптоматической и патогенетической терапии, показавшие эффективность при лечении заболевания в других странах мира. Заболевших в нашей стране лечат, ориентируясь на этот протокол. Рекомендации предназначены для типичных случаев, поэтому в протоколе есть пометка, что врач может назначить и другие препараты — в зависимости от тяжести состояния и индивидуальных особенностей пациентов. Согласно данным протокола, лечение COVID-19 в Казахстане принципиально не отличается от терапии во всем остальном мире.

Протокол обновляется, когда появляются новые рекомендации. На момент выхода этой статьи, протокол прошел 4 редакции, последнюю — 20 марта. В список терапии добавили противовирусный препарат Лопинавир/Ритонавир. Его используют при терапии ВИЧ, поскольку он эффективен против вирусов того же типа, что и вирус SARS-CoV-2.

Вместе с тем, портал iDoctor.kz настоятельно рекомендует своим читателям воздержаться от самоназначения и самолечения! При таких симптомах COVID-19, как лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание, обязательно, обращайтесь за скорой медицинской помощью по номеру 103!

- В Whats App рассылают сообщения, что минздрав запрещает пить некоторые препараты, например, аспирин или ибупрофен. Говорят, что они способствуют поражению легких и увеличивают вероятность заболеть. Это так?

- Подобные сообщения не являются рекомендациями Министерства здравоохранения Казахстана. Заявления, информация и новости публикуются на сайте Минздрава или официальном источнике информирования о ситуации COVID-19 в стране https://www.coronavirus2020.kz/

Опасения насчет ибупрофена, аспирина и других НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) появились после публикации 11 марта исследования в медицинском журнале The Lancet. Исследователи предположили, что ибупрофен и подобные препараты способны ухудшить течение болезни, особенно у пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией (повышенное давление). Французские власти и представители ВОЗ рекомендовали на всякий случай отказаться от приема ибупрофена тем, кто заболел COVID-19, и использовать парацетамол. Однако, 17 марта ВОЗ взяла свое заявление обратно: теперь организация не советует избегать ибупрофена.

Британская Национальная служба здравоохранения заявила: "Пока у нас нет достаточных доказательств, что ибупрофен может ухудшать течение болезни COVID-19". В официальном заявлении Европейского агентства лекарственных средств также сообщается, что у заявлений о связи ухудшения болезни и препарата пока нет научной основы, но они будут следить за ситуацией.

- Почему народные средства не рекомендуются для профилактики и лечения COVID-19?

- В интернете много рекомендаций о том, как профилактировать COVID-19, и даже о том, как с ним бороться. Советуют есть и помещать чеснок в обе ноздри, промывать нос солевым раствором, принимать горячую ванну и протирать все тело спиртом. ВОЗ сообщает, что ни один из таких советов не обладает доказанной эффективностью против COVID-19.

Поскольку с новым респираторным заболеванием не все понятно, лучше придерживаться официальных рекомендаций: часто мыть руки, не трогать лицо, дистанцироваться от социума и сразу вызывать скорую при появлении любых симптомов схожих с ОРВИ или гриппом.

- Когда появится специальный препарат для лечения COVID-19?

- В разработке лекарства самый значимый прогресс пока приписывают нидерландским ученым. Биологи из Медицинского центра Эразмус (подразделения университета Эразма в Роттердаме) и Утрехтского университета заявляют, что открыли антитело, нейтрализующее вирус SARS-CoV-2. Ученые разместили результаты исследования для предварительного ознакомления, пока их рассматривают в престижном научном журнале Nature. Рецензенты должны дать заключение, что данные верны и в проведении исследований не допустили ошибок. Тогда открытие станет шагом от появлению специального препарата для лечения COVID-19. Однако доступен он также станет нескоро: его тоже нужно проверить в нескольких стадиях клинических исследований на безопасность и эффективность, лицензировать и запустить в промышленное производство. Вероятно, на это потребуется как минимум несколько лет.

- Когда появится вакцина, защищающая от COVID-19?

- По словам Сета Беркли, главы международной группы Gavi по распространению использования вакцин во всем мире, на изготовление вакцин обычно уходит десять или более лет. Чтобы ускорить процесс, ученые обращаются к непроверенным пока классам вакцин, чтобы оценить возможность использовать их при разработке прививки от нового респираторного заболевания. Если этот подход сработает, мы впервые выявим новое заболевание и разработаем вакцину против него еще на той стадии, пока продолжается ее изначальная вспышка еще продолжается.

Мы могли бы получить вакцину через три недели, но мы не можем гарантировать ее безопасность или эффективность, — говорит Гари Кобингер, вирусолог из Университета Лаваля в Канаде.

Над созданием вакцины работают в нескольких странах. Первыми испытывать вакцину начали американские ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) и биотехнологической компании Moderna. Для тестирования отобрали 45 здоровых добровольцев, и с 16 марта в исследовательской клинике Kaiser Permanente в Сиэтле им начали вводить новую вакцину. На этом этапе разработку проверяют на отсутствие побочных эффектов, и только если она пройдет этот этап, ее станут тестировать на эффективность. Несмотря на кажущуюся оперативность, новая вакцина появится не раньше, чем через год-полтора. Такие сроки связаны с необходимостью тщательных проверок вакцины на безопасность и эффективность: она должна показать хороший результат на тысячах добровольцев. Затем потребуется получить лицензию, что сопряжено с бумажной волокитой и проверками, а затем подготовить производство. Человечеству нужно много доз вакцины, и лаборатории столько изготовить не смогут — понадобится привлекать промышленность. На этом этапе встает еще одна проблема: контроль качества производства. Поэтому даже при самом удачном раскладе, привить всех в ближайшее время не получится.

- Как наука помогает в борьбе с COVID-19?

- Ведущие медицинские научные журналы рецензируются: каждое исследование проверяется перед публикацией независимыми экспертами. Такая работа требует времени и денег. После проверки результаты публикуются, и с ними можно ознакомиться, заплатив за конкретную статью или купив подписку для чтения всего журнала. Однако для исследований, касающихся COVID-19, сделали исключения. Во-первых, многие исследования сейчас размещаются в предпринте — предварительной публикации (как открытие антител против коронавируса нидерландскими учеными), чтобы с ними могли ознакомиться как можно раньше. Так их могут сразу проверить другие ученые. Во-вторых, журналы открыли разделы, посвященные изучению SARS-CoV-2 и способам борьбы с ним. Публикации там можно читать в полном объеме бесплатно. Ученые используют данные друг друга, чтобы исследования продвигались быстрее.



- Как в борьбе с COVID-19 помогают добровольцы?

- Добровольцы участвуют не только в санобработке, испытании вакцин и информировании людей по всему миру. Folding@home — проект, направленный на исследование болезней — таких, как рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Он представляет из себя гражданскую науку: когда любой желающий может помочь ученым, не обладая для этого специальными знаниями. Теперь проект также помогает бороться с COVID-19. Для этого проект создает сеть из компьютеров по всему миру, которые проводят автоматические расчеты. Для таких вычислений требуются большие мощности. Добровольцы устанавливают на свой компьютер специальную программу и запускают ее. Устройство присоединяется к общей сети и начинает перебирать варианты вируса. Это нужно, чтобы смоделировать точную структуру вируса: зная его строение, ученые поймут, куда надо "бить». Так будет легче создать лекарство и вакцину.

Это похоже на лотерею: каждый компьютер собирает возможную структуру вируса, и чей-то вариант окажется выигрышным — то есть, верным. Возможно, именно ваш компьютер поможет человечеству победить.

- Что может сделать каждый из нас, чтобы победить пандемию?

- Мы можем позаботиться о себе и близких, следуя официальным рекомендациям ВОЗ и Министерства здравоохранения Казахстана.

Часто мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Не касайтесь рта, носа и глаз.

Прикрывайте рот и нос при чихании или кашле. Избегайте мест скопления людей, придерживайтесь самоизоляции.

Вызывайте скорую при первых признаках заболевания.

Также важно не паниковать: не пересылайте и не следуйте рекомендациям в сообщениях с непроверенной информацией.

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