Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Волонтеры Алматы развезли продуктовые корзины для малоимущих

Акция призвана помочь тем, для кого введение карантина стало настоящим испытанием.

Фото : "Акселератор добра: Izgilik elshisi"27 марта 2020, 14:47

В Алматы на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка пожилым и социально уязвимым слоям населения, передает zakon.kz.

Волонтеры оперативного штаба акимата города Алматы и общенационального движения "Акселератор добра: Izgilik elshisi" развезли продуктовые корзины для малоимущих лиц.

Акция призвана помочь тем, для кого введение карантина стало настоящим испытанием.

Представитель штаба Рафаэль Гасанов указал, что сегодня во время режима карантина акция наиболее значима для социально уязвимого населения.

Руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Izgilik elshisi" Айнур Сабитова отметила, что в такой период чрезвычайного положения в стране необходимо помогать друг другу.

В группе риска – пожилые люди. И в то время, когда весь город практически живет в режиме полной изоляции, именно им нужна наша помощь и забота. В стороне оставаться нельзя, - сказала она.

Также, руководитель Акселератора добра напоминает об оказании волонтерами правовой помощи для нуждающихся в онлайн режиме.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты