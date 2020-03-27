Волонтеры Алматы развезли продуктовые корзины для малоимущих

Акция призвана помочь тем, для кого введение карантина стало настоящим испытанием.

В Алматы на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка пожилым и социально уязвимым слоям населения, передает zakon.kz.

Волонтеры оперативного штаба акимата города Алматы и общенационального движения "Акселератор добра: Izgilik elshisi" развезли продуктовые корзины для малоимущих лиц.

Акция призвана помочь тем, для кого введение карантина стало настоящим испытанием.

Представитель штаба Рафаэль Гасанов указал, что сегодня во время режима карантина акция наиболее значима для социально уязвимого населения.

Руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Izgilik elshisi" Айнур Сабитова отметила, что в такой период чрезвычайного положения в стране необходимо помогать друг другу.

В группе риска – пожилые люди. И в то время, когда весь город практически живет в режиме полной изоляции, именно им нужна наша помощь и забота. В стороне оставаться нельзя, - сказала она.

Также, руководитель Акселератора добра напоминает об оказании волонтерами правовой помощи для нуждающихся в онлайн режиме.

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