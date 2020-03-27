Абаев дал рекомендации журналистам

Абаев посоветовал журналистам работать удаленно.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что журналист во время карантина должен будет иметь при себе служебное удостоверение и справку о редакционном задании, передает корреспондент zakon.kz.

Отдельно хотели бы обратиться к редакциям средств массовой информации. Необходимо направить сотрудников на удаленный способ работы. Для передвижения по городу, к примеру, с целью съемки репортажей необходимо иметь при себе служебное удостоверение, а также справку о редакционном задании за подписью редактора. Разрешается фотография справки на телефон, - сообщил глава МИОР в эфире телеканала "Хабар 24".

Тамила Языкова, Нур-Султан

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!