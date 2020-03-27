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Абаев дал рекомендации журналистам

Абаев посоветовал журналистам работать удаленно.

Фото : "Хабар 24"27 марта 2020, 16:22

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что журналист во время карантина должен будет иметь при себе служебное удостоверение и справку о редакционном задании, передает корреспондент zakon.kz.

Отдельно хотели бы обратиться к редакциям средств массовой информации. Необходимо направить сотрудников на удаленный способ работы. Для передвижения по городу, к примеру, с целью съемки репортажей необходимо иметь при себе служебное удостоверение, а также справку о редакционном задании за подписью редактора. Разрешается фотография справки на телефон, - сообщил глава МИОР в эфире телеканала "Хабар 24".

Тамила Языкова, Нур-Султан


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