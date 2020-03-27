Финалистки Мисс Алматы помогли волонтерам раздать 5 тыс.масок

Если все-таки приходится выходить на улицу за продуктами, чтобы вынести мусор или на работу, рекомендовано носить маски.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о том, что волонтерским организациям, необходимо организовать бесплатные раздачи масок на улицах городов в непростой период борьбы с коронавирусом. Волонтерские направления Ассамблеи народа Казахстана и дирекция конкурса красоты и таланта Мисс Алматы поддержали инициативу Главы государства и вышли на улицы крупнейшего мегаполиса страны, передает zakon.kz.

Для успешной борьбы с распространением коронавируса власти страны и медики рекомендуют находиться как можно больше времени дома, ограничить передвижения по городу, как можно меньше бывать в общественных местах, а если все-таки приходится выходить на улицу за продуктами, чтобы вынести мусор или на работу, носить маски.

Но не все понимают серьезность вопроса, и на улицах города, и в транспорте можно встретить людей без масок. И в такое время общественные деятели, общественные организации, творческие проекты должны проявить солидарность и конкретно участвовать, помогать, - считает председатель оргкомитета Мисс Алматы Совет Сеитов.

14 человек в масках раздачу масок алматинцам начали с алматинского Арбата, продолжили в алматинском метро, общественном транспорте и возле продуктовых магазинов.

Мы совместно смогли раздать в течение 4,5 часов более 5 тыс. масок. Население очень благодарно, люди иногда просили по 2-3 маски для детей, родственников. Я видел, что информация до людей доходит, по сравнению с прошлыми днями просто гуляющих людей без масок становится все меньше. Мы со своей стороны как общественные организации будем поддерживать это, так нам будет легче справиться с распространением вируса, - добавил Совет Сеитов.

Он напомнил, что на «авось» надеяться не надо, всем нужно выполнять указания по соблюдению карантина и режима чрезвычайного положения, объявленного в Казахстане, чтобы совместно победить эпидемию.

Когда мы раздавали маски, нам многие люди говорили, что готовы помогать, предоставить транспорт, участвовать в акциях волонтерских, это очень приятно, что есть люди, осознающие ответственность, - сказал Совет Сеитов.

Альберт Ахметов

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