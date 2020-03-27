Как нашли и лечат первого больного в Павлодарской области

Заболевший житель региона 1988 года рождения.

27 марта в Павлодарской области подтвердился первый случай коронавирусной инфекции. Подробности рассказал И.о руководителя Управления здравоохранения Павлодарской области Биржан Досмаилов, передает корреспондент zakon.kz.

Известно, что заболевший житель региона 1988 года рождения.

Молодой человек ранее контактировал с больным, у которого был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан. Пациент был госпитализирован согласно установленному алгоритму. На данный момент жалоб пациент не предъявляет, его состояние удовлетворительное, стабильное, температура в пределах нормы, он находится в инфекционном госпитале, - сказал Досмаилов.

И.о. руководителя Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по Павлодарской области Замзагуль Досжанова добавила, что установлены люди, которые контактировали с заболевшим, и проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.

Альберт Ахметов

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