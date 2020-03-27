Теплые и солнечные выходные ожидают казахстанцев 

Прогноз погоды на три дня.

В выходные дни в Казахстане будет тепло и солнечно, сообщает zakon.kz.

В выходные дни благодаря скандинавскому антициклону, погода на большей части Казахстана ожидается без осадков, ночью еще прохладно, особенно на северо-востоке республики, здесь столбики термометров не превысят нулевой отметки, и температурный фон будет колебаться в пределах -2…-17°С, а днем воздух будет прогреваться до положительных значений на севере +1…..+13°С, на юге значительно теплей +15….+28°С. Лишь на севере, востоке и юго-востоке фронтальные разделы сохранят свое влияние, здесь местами пройдут осадки (дождь, снег), на востоке и юго-востоке в горных районах сильные, местами будут отмечаться гололедные явления. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, - сообщили РГП "Казгидромет".

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