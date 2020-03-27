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Борис Джонсон заразился коронавирусом

В последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест и он оказался положительным.

Фото : ТАСС / Gustavo Valiente/Zuma27 марта 2020, 17:28

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим, — написал он на своей странице в Twitter.

В последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест и он оказался положительным.


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