Борис Джонсон заразился коронавирусом

В последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест и он оказался положительным.

Фото : ТАСС / Gustavo Valiente/Zuma

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz. Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим, — написал он на своей странице в Twitter. В последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест и он оказался положительным. Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

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