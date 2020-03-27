Борис Джонсон заразился коронавирусом
В последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест и он оказался положительным.
Фото : ТАСС / Gustavo Valiente/Zuma27 марта 2020, 17:28
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим, — написал он на своей странице в Twitter.
В последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест и он оказался положительным.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013801-c3292cacc372f3f9199eb3bf10c24c18
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...