Лишившиеся бизнеса предприниматели смогут рассчитывать на минимальную зарплату

За два дня в Алматы более 400 человек зарегистрировались как безработные.

На брифинге в Алматы заместитель руководителя Управления социального благосостояния Данияр Алкебайулы рассказал, смогут ли самозанятые, лишившиеся работы из-за карантина, получать ежемесячные выплаты, передает zakon.kz.

Он отметил, что на ежемесячные выплаты могут рассчитывать люди, лишившиеся работы, которые были участниками фонда социального страхования.

Так называемые самозанятые, индивидуальные предприниматели либо плательщики ЕСП, могут подать документы и получить выплаты, если их деятельность была приостановлена в связи с карантином.

При этом он отметил, что за два дня в Алматы более 400 человек зарегистрировались как безработные.

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