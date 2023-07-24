Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому

Министерство труда и социальной защиты населения РК направило на согласование в Администрацию президента поправки в Трудовой кодекс, связанные с новой схемой расчета минимальной заработной платы (МЗП), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 24 июля, заинтересованные госорганы согласовали проект новой методики, по которой планируют определять размер МЗП. Этот проект, подготовленный министерством при участии экспертов Всемирного банка, предусматривает, что минимальную зарплату казахстанцев будут рассчитывать в соответствии с медианной заработной платной по стране и производительностью труда.

Новую методику определения МЗП поручил внедрить президент Касым-Жомарт Токаев в прошлогоднем Послании народу Казахстана. Исполняя это распоряжение, министерство рассмотрело международную практику. В МТСЗН отметили, что Международная организация труда (МОТ) рекомендует для оценки адекватности МЗП применять так называемый индекс Кейтца – соотношение установленной законом минимальной зарплаты к медианной. Медианная зарплата – это усредненная сумма заработка по всей стране: ровно у половины граждан ежемесячная заработная плата выше, а у второй половины – ниже.

"В соответствии с рекомендациями МОТ индекс Кейтца должен быть на уровне 50%. При этом в развитых странах мира он составляет порядка 55%, а в развивающихся – порядка 67%. В Казахстане МЗП относится к минимальным социальным стандартам и устанавливается ежегодно законом "О республиканском бюджете". Минимальная зарплата не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат. В период с 2008 года до 2018 года размер МЗП устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019 году произведено повышение размера МЗП в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге. В этом году размер минимальной зарплаты был увеличен до 70 тыс. тенге. При этом вышеуказанные повышения МЗП были произведены без учета величины медианной заработной платы", – подчеркнули в пресс-службе МТСЗН.

Новый проект расчета минимальной зарплаты учитывает медианную заработную плату по стране и производительность труда. В министерстве считают, что такой подход позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности. Достаточность – это справедливая и адекватная оплата труда работников, а платежеспособность – возможность работодателя поддерживать трудозатраты на уровне, который не повредит конкурентоспособности и найму персонала.





"Уровень МЗП будут определять согласно предлагаемому подходу и вносить на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, в состав которой входят полномочные представители Правительства РК, республиканских объединений профсоюзов, республиканских объединений (ассоциаций, союзов) работодателей и экспертного сообщества", – говорится в сообщении министерства.

Сейчас соответствующие поправки в Трудовой кодекс находятся на согласовании в АП РК, после их одобрения начнут вносить изменения в законодательство.

Сейчас минимальная зарплата в Казахстане составляет 70 тысяч тенге.