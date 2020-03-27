В Нур-Султане приостановится движение экспресс и пригородных маршрутов

Ограничения действуют до окончания карантина.

Согласно решению Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан 28 марта с 00.00 часов утвержден ряд дополнительных строгих мер. Одно из них - поэтапное ограничение работы общественного транспорта, сообщает zakon.kz.

Так, приостановится движение:

· экпресс-маршрутов №№103 и 104;

· пригородных маршрутов №№ 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326 (поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Ы. Алтынсарина и Дачный поселок "Нұрлы").

Напомним, ранее было приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 301, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317 , 318, экпресс-маршрутов №№100, 101, 102, 105.

Ограничения действуют до окончания карантина.

Систему общественного транспорта города Нур-Султан обслуживают 6 автобусных парков. Маршрутная сеть состоит из 93 маршрутов. Общий выход автобусов в обычные дни составляет 849 единиц.

Сегодня общественный транспорт столицы обслуживают 75 маршрутов. На линии курсируют 601 автобусов. Завтра, 28 марта на линию выедут 481 городских автобусов.

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