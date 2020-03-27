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В торговом доме в Нур-Султане скончалась женщина

Причину смерти установит экспертиза.

Фото : инАстана27 марта 2020, 18:33

В Нур-Султане в торговом доме скоропостижно скончалась женщина, передает zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На записи голос за кадром сообщает, что в ТД "Алем" у них на глазах скончалась женщина.

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Публикация от Kpis P Press (@kris_p_press) 27 Мар 2020 в 3:34 PDT

В пресс-службе ДП Нур-Султана сообщили, что это произошло 27 марта. Скончалась 70-летняя женщина. Видимых телесных повреждений не было. Среди личных вещей у умершей нашли таблетки от воспаления почек, давления, гипертонии и головных болей. При выяснении обстоятельств выяснили, что у нее был сахарный диабет и артериальная гипертензия. Причину смерти установит экспертиза.


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