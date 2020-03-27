Аким Шымкента предупредил горожан о новых ограничениях

Я уверен: вместе мы справимся с трудностями, - сказал Мурат Айтенов.

Аким Шымкента Мурат Айтенов обратился к жителям города и рассказал о дополнительных ограничительных мерах, которые будут введены в Шымкенте с 28 марта по решению государственной комиссии для обеспечения, введенного Президентом РК режима ЧП, сообщает zakon.kz.

Первое. Полностью приостановится работа аэропорта и железнодорожного вокзала, прекратятся авиа- и железнодорожные сообщения.

Кроме этого, будут закрыты авторынки, продовольственные ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов.

Строгий запрет наложен на проведение в жилых домах и на жилых территориях, в религиозных общинах личных, семейных, поминальных и других мероприятий.

Второе. Будут усилены санитарные и дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других объектах.

Кроме этого, скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11.00 до 17.00.

Третье. Введено ограничение на время работы объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие объекты) с 10.00 до 18.00. В вечернее время, с 18.00 до 22.00, объекты общественного питания будут вести свою работу в режиме доставки еды на дом или клиенты будут забирать еду с собой.

Помимо этого, представители мест общепита обязаны проверять при входе температурный режим клиентов и предоставлять возможность санитарной обработки рук.

Четвертое. Вводится запрет на въезд и выезд на территории города Шымкента с 21.00 до 07.00. Эта мера не относится к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания.

Пятое. Общественный транспорт будет работать с 06.00 до 21.00.

Уважаемые земляки, эти меры предусмотрены для вашей безопасности и направлены на сохранение вашего здоровья. В этот сложный для всех нас период прошу отнестись к этому с пониманием и полной ответственностью. Если вы находитесь в городе, пользуйтесь масками и антисептиками, помогайте друг другу, соблюдайте санитарную чистоту. Надеюсь, что вы будете придерживаться всех ограничительных мер.

Я уверен: вместе мы справимся с трудностями, - заключил глава города.

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