Цена на нефть продолжает падать

Таких показателей на мировых рынках не было с мая 2003 года.

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже отметки в 25 долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 24,25 доллара за баррель, чем обновила свой минимум с мая 2003 года. Накануне был зафиксирован рост стоимости сырья, которое подорожало до 30 долларов за баррель.

Фьючерсы североморской нефти Brent торговались по цене 24,65 доллара за баррель, опустившись на 6,42%. При этом в один момент стоимость упала до рекордных 24,25 доллара за баррель. Таких показателей на мировых рынках не было с мая 2003 года. Тем временем цена майских фьючерсов на сырьё WTI упала до 21,39 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, действующих с начала 2017 года, ни о продлении срока их действий. Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля страны - участницы прежнего альянса снимают ограничения на добычу.

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