Утвержден порядок приостановления выплат долга по займам для пострадавших в результате введения ЧП

Порядок распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные кредитными организациями до 16 марта 2020 года.

Опубликован приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 марта 2020 года № 167 об утверждении Порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" в связи с введением Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан и введением мер и временных ограничений в отношении населения и субъектов предпринимательства, в целях недопущения ухудшения их финансового состояния, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

2. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абдрахманова Н.А.

Председатель М. Абылкасымова

Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения

1. Настоящий Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения (далее - Порядок) разработан в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Токаева К.К. от 23 марта 2020 года по приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

2. Порядок распространяется на банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями (далее - кредитная организация).

3. Порядок распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные кредитными организациями до 16 марта 2020 года.

4. Кредитные организации на период с 16 марта до 15 июня 2020 года с согласия заемщика осуществляют приостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита (далее - приостановление выплат), без требования заявления и подтверждающих документов, и без подписания дополнительных соглашений к договорам банковского займа и (или) микрокредита, следующим категориям физических лиц:

1) социально уязвимым слоям населения в соответствии со статьей 68 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях":

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

инвалиды 1 и 2 групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством Республики Казахстан;

пенсионеры по возрасту;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

оралманы;

лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" І и II степени, многодетные семьи;

семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

неполные семьи;

2) получателям государственной адресной социальной помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной адресной социальной помощи";

3) безработным, зарегистрированным в местном органе по вопросам занятости населения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О занятости населения".

Кредитные бюро направляют списки указанных физических лиц в кредитные организации.

Кредитная организация уведомляет заемщика о приостановлении выплат доступными способами.

5. Кредитные организации осуществляют приостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита на период с 16 марта до 15 июня 2020 года физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось по следующим причинам:

1) временная нетрудоспособность в связи с введением карантина;

2) нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске;

3) увольнение, расторжение трудового договора и прекращение иных трудовых отношений;

4) снижение или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;

5) в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;

6) иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.

По указанным физическим лицам кредитная организация принимает решение о приостановлении выплат на основании заявления заемщика, составленного в произвольной форме, содержащего причину приостановления выплат и поданного в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Кредитная организация рассматривает заявление заемщика, принимает решение о приостановлении выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней и уведомляет заемщика доступными способами. Предоставление заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния, не требуется. Решение об отказе в приостановлении выплат принимается кредитной организацией в случае наличия у кредитной организации информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица.

6. Кредитные организации осуществляют приостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита на период с 16 марта до 15 июня 2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, при соблюдении одного из следующих условий:

1) осуществление деятельности в отраслях экономики в соответствии с приложением к Порядку;

2) финансовое состояние которых ухудшилось, при подтверждении снижения объема реализованных товаров и (или) услуг, задержки, приостановлении, переноса сроков (приостановления) оплаты от покупателей, сокращения штатной численности работников или по другим объективным причинам в период действия режима чрезвычайного положения.

По указанным субъектам малого и среднего предпринимательства, кредитная организация принимает решение о приостановлении выплат на основании заявления заемщика, поданного в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года, и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.

7. Приостановление выплат на условиях, указанных в Порядке, не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро.

8. Приостановление выплат осуществляется путем предоставления отсрочки выплаты основного долга и вознаграждения без подписания дополнительных соглашений к договорам банковского займа и (или) микрокредита, договорам залога.

9. Заявление (обращение) о приостановлении выплат по договорам банковского займа и (или) микрокредита подается заемщиком в кредитную организацию с помощью электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.

10. На период приостановления выплат кредитная организация прекращает претензионно-исковую работу по данному заемщику и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности. Банк вправе отказать 5 в исполнении платежного требования по счетам физических лиц, по займам которых банком приостановлены выплаты на условиях, указанных в Порядке.

11. Кредитным организациям запрещается взимать с заемщиков комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления о приостановлении выплат и соответствующем изменении договоров залога и иных связанных договоров.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!