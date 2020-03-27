Утвержден порядок приостановления выплат долга по займам для пострадавших в результате введения ЧП
Порядок распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные кредитными организациями до 16 марта 2020 года.
Опубликован приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 марта 2020 года № 167 об утверждении Порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" в связи с введением Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан и введением мер и временных ограничений в отношении населения и субъектов предпринимательства, в целях недопущения ухудшения их финансового состояния, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.
2. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абдрахманова Н.А.
Председатель М. Абылкасымова
Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения
1. Настоящий Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения (далее - Порядок) разработан в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Токаева К.К. от 23 марта 2020 года по приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.
2. Порядок распространяется на банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями (далее - кредитная организация).
3. Порядок распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные кредитными организациями до 16 марта 2020 года.
4. Кредитные организации на период с 16 марта до 15 июня 2020 года с согласия заемщика осуществляют приостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита (далее - приостановление выплат), без требования заявления и подтверждающих документов, и без подписания дополнительных соглашений к договорам банковского займа и (или) микрокредита, следующим категориям физических лиц:
1) социально уязвимым слоям населения в соответствии со статьей 68 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях":
инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
инвалиды 1 и 2 групп;
семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством Республики Казахстан;
пенсионеры по возрасту;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;
оралманы;
лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" І и II степени, многодетные семьи;
семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;
неполные семьи;
2) получателям государственной адресной социальной помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной адресной социальной помощи";
3) безработным, зарегистрированным в местном органе по вопросам занятости населения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О занятости населения".
Кредитные бюро направляют списки указанных физических лиц в кредитные организации.
Кредитная организация уведомляет заемщика о приостановлении выплат доступными способами.
5. Кредитные организации осуществляют приостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита на период с 16 марта до 15 июня 2020 года физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось по следующим причинам:
1) временная нетрудоспособность в связи с введением карантина;
2) нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске;
3) увольнение, расторжение трудового договора и прекращение иных трудовых отношений;
4) снижение или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;
5) в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;
6) иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.
По указанным физическим лицам кредитная организация принимает решение о приостановлении выплат на основании заявления заемщика, составленного в произвольной форме, содержащего причину приостановления выплат и поданного в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Кредитная организация рассматривает заявление заемщика, принимает решение о приостановлении выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней и уведомляет заемщика доступными способами. Предоставление заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния, не требуется. Решение об отказе в приостановлении выплат принимается кредитной организацией в случае наличия у кредитной организации информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица.
6. Кредитные организации осуществляют приостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита на период с 16 марта до 15 июня 2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, при соблюдении одного из следующих условий:
1) осуществление деятельности в отраслях экономики в соответствии с приложением к Порядку;
2) финансовое состояние которых ухудшилось, при подтверждении снижения объема реализованных товаров и (или) услуг, задержки, приостановлении, переноса сроков (приостановления) оплаты от покупателей, сокращения штатной численности работников или по другим объективным причинам в период действия режима чрезвычайного положения.
По указанным субъектам малого и среднего предпринимательства, кредитная организация принимает решение о приостановлении выплат на основании заявления заемщика, поданного в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года, и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.
7. Приостановление выплат на условиях, указанных в Порядке, не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро.
8. Приостановление выплат осуществляется путем предоставления отсрочки выплаты основного долга и вознаграждения без подписания дополнительных соглашений к договорам банковского займа и (или) микрокредита, договорам залога.
9. Заявление (обращение) о приостановлении выплат по договорам банковского займа и (или) микрокредита подается заемщиком в кредитную организацию с помощью электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.
10. На период приостановления выплат кредитная организация прекращает претензионно-исковую работу по данному заемщику и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности. Банк вправе отказать 5 в исполнении платежного требования по счетам физических лиц, по займам которых банком приостановлены выплаты на условиях, указанных в Порядке.
11. Кредитным организациям запрещается взимать с заемщиков комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления о приостановлении выплат и соответствующем изменении договоров залога и иных связанных договоров.
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