Жители столицы спасаются от паводков ведрами

Люди устали бояться потопа каждый год.

Весна принесла большие хлопоты жителям окраин столицы. Рекордное количество снега, выпавшего этой зимой, обернулось серьезными паводками, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Чтобы печь растопить, нам надо сначала воду откачать, а потом только мы печь топим, вода поднимается постоянно. Из зала мы качаем насосом, потому что иначе воды будет по колено, - рассказывает жительница города Галия Галимуллина.

Галие в день по несколько раз приходилось бросать все свои дела, чтобы откачать из дома воду. На ночь вместе с соседями дежурили по графику. Когда-то при строительстве домов на этой улице планировали арыки, но почему-то сделано все было только наполовину.

Три года спустя ничего не изменилось. Жители жилого массива "Ондирис" снова страдают от паводков. Сырость разрушает дома быстрее, чем их успевают отремонтировать. Вода в этом районе стоит круглый год. Низменность превратилась в болото, через которое не только людям, но и машинам иногда не проехать. Бывает, что скорая не может добраться до места. Помогают соседи. Если машина застревает, выходят и толкают.

Люди говорят, что не раз обращались в районный акимат с просьбой очистить улицы от снега.

Соседи ходили в акимат. И когда снегом улицы занесло, и теперь, когда нас уже затопило. Когда был снег, два раза КАМАЗ приехал и все. Остальное оставили. Недавно обратились по паводкам, ждем ответа уже неделю. Его пока нет, - говорит жительница города Айгуль Есенбаева.

В акимате района говорят, что улицы очищали. А сейчас полным ходом ведется работа по откачке талых вод. А в скором времени установят специальные насосы.

С начала февраля текущего года совместно с аппаратом акима района "Байконур" и ТОО "Астана тазалык" проведена работа по очистке от снега 108 улиц жилого массива "Ондирис". В целом по жилому массиву проведена очистка 13 тысяч метров арычной системы. В рамках противопаводковых мероприятий в жилом массиве в настоящее время работают шесть автомашин для откачки грунтовых и талых вод", - доложил главный инспектор акима района "Байқоңыр" Дархан Сейтханов..

Может, и решат проблему этой весной. Но люди устали бояться потопа каждый год.

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