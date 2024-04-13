Паводки в Казахстане: полицейские спасают людей и животных

В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Всего в противопаводковых мероприятиях участвуют более 5,5 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, курсантов ведомственных Академий. Также задействовано 762 единиц техники. В том числе патрульные автомобили, автобусы, КАМАЗы, УРАЛы, плавательные средства, три вертолета и два самолета.

Фото: пресс-служба МВД

"Из зон подтопления силами МВД эвакуированы 18 тыс. человек, в том числе 426 человек вертолетной техникой. Из них 111 детей. Полицейские оцепили 66 населенных пунктов. Под их охраной находятся 9 990 жилых домов и иных объектов, обеспечено безопасное пребывание граждан в 88 крупных пунктах временного размещения", – сообщили в пресс-службе МВД.





Фото: пресс-служба МВД

Стражи порядка не только помогают в эвакуации людей, но доставляют на лодках продукты питания и лекарства.



Фото: пресс-служба МВД

Фото: пресс-служба МВД

Спасают полицейские и домашних животных и скот, перевозя их в безопасные места.





Фото: пресс-служба МВД





Фото: пресс-служба МВД

Утром 5 апреля в Акмолинской области силами ОСО ДЧС в составе четырех человек личного состава на плавательном средстве были спасены 64-летний мужчина и его кошка.

10 апреля в Министерстве сельского хозяйства рассказали, как владельцам сельскохозяйственной живности оформить компенсационные выплаты за понесенные потери, связанные с паводками.