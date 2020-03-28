Душил и приставал - вожатый детского лагеря проведет в тюрьме 10 лет

Скандал разразился прошлым летом. Выяснилось, что выпускник вуза запугивал своих подопечных. Детям удалось позвонить родителям и сообщить об этом.

Суд поставил точку в деле вожатого одного из детских лагерей отдыха, где прошлым летом разразился скандал, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Скандал разразился прошлым летом. Выяснилось, что выпускник вуза запугивал своих подопечных. Детям удалось позвонить родителям и сообщить об этом.

Молодого вожатого, который и стал причиной гнева родителей, тут же отстранили. И дело завели по серьезной статье - "Неоднократное совершение развратных действий без применения насилия".

Сын позвонил мне в слезах, просил забрать. Я спросила: "В чем дело?!" Он говорит: "Не останусь здесь и все!". Во время нашего разговора еще кто-то плакал на заднем фоне. Сын сказал, что вожатый трогал их за попу и назвал имя вожатого. Я до сих пор в шоке!" – рассказывает мать ребенка, отдыхавшего в лагере Гульжан.

Моего сына вожатый душил, бил по голове. Детей укладывал спать не в 9 вечера, а заставлял бодрствовать до 11! Этот вожатый приходил в 5-й и 7-й отряд и делал, что вздумается. Приставал к маленьким детям, приставал к моему ребенку! Трогал его за нижнюю часть тела", - добавляет мать ребенка, отдыхавшего в лагере Мейрамгуль.

Родители обратились в полицию. Руководство лагеря схватилось за голову и бросилось отсматривать записи камер видеонаблюдения. Уверяли: не было ничего. Беспроблемный молодой человек приехал подработать из столицы. Жаркий выдался июль во всех отношениях.

Есть камера видеонаблюдения, мы посмотрели ее, эти действия не доказаны. Вожатый был строгим, не пускал детей на дискотеку. Они могли из-за этого пожаловаться, - предположил руководитель детского лагеря Айболат Ташкенбаев.

Никаких, скажем так, перепалок с руководством. Никаких перепалок со своими сверстниками у него никогда не было. Говорить, хороший он или плохой, была эта ситуация, не было этой ситуации, мы не можем, - считает старший вожатый детского лагеря Валихан Кенжибаев.

Следствие сопоставило все факты. Судья вынес приговор. Больше вожатого к детям не подпустят никогда.

Алиби Утеберген признан виновным по факту неоднократного совершения развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - говорит пресс-секретарь областного суда Анар Айтжанова.

Детский лагерь просто обязан быть самым безопасным местом на земле. Отдых, солнце, дискотеки. И добрые вожатые-затейники. Слезы и страх - это то, что пришлось испытать ребятам в том сезоне. Осужденный может подать апелляцию. Но огромная "горькая ложка дегтя в бочке меда" останется надолго.

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