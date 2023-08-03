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Скандал назревает в очередном детском лагере Алматинской области

В очередном казахстанском детском лагере назревает скандал Фото: Instagram/tdk_live
Родители отдыхающих детей пожаловались на плохие условия в лагере "Альтаир" в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Родители остались крайне недовольны отдыхом детей в лагере Карасайского района. По их словам, дети вынуждены жить в маленьких и темных комнатах, тогда как вожатые и сотрудники самого лагеря живут в коттеджах. Со слов родителей, в оздоровительном учреждении плохое питание, не работают туалеты и душ.

"Вчера вечером забрала дочь после ее звонка со слезами. Условия ужасные, питание недоваренное, ребенок жил в комнате барачного типа с тараканами. Душевая ужасная, туалет сломан – без воды. Когда забирала дочь, директор и вожатые не интересовались причиной отъезда. Сказали: вы не первые, кто забирает", – утверждает один из родителей в обращении, опубликованном в социальных сетях.
В очередном казахстанском детском лагере назревает скандал

Фото: Instagram/tdk_live

Сейчас в лагере отдыхают 360 детей. Для уточнения ситуации корреспондент Zakon.kz связался с руководителем управления образования Алматинской области Салтанат Беспаевой. По ее словам, сейчас всю информацию по этому факту уточняют и проверяют.

"Лагерь расположен в селе Бекболат. Детей из Алматинской области там нет. Сейчас прокуратура начала проверку лагеря", – сообщила корреспонденту Zakon.kz руководитель управления.

Ранее родители пожаловались на плохие условия в детском лагере Конаева.

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