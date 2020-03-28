Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 1000 человек

До этого предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован 21 марта, когда погибли 793 человек.

Фото : 24tv.ua28 марта 2020, 00:38

В Италии общее число летальных случаев от коронавируса достигло 9 134, за сутки зарегистрировали рекордное количество смертей — 969, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Италии.

За вечер количество умерших возросло до 9 134 человек. До этого предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован 21 марта, когда погибли 793 человек.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране выросло до 86 498. В эту цифру включены 66 414 пациентов, которые продолжают лечение от COVID-19, 10 950 выздоровевших и умершие от инфекции. Таким образом, Италия опередила по общему количеству зараженных Китай и теперь занимает второе место после США (в Штатах – почти 93 тыс. заболевших).


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты