В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 1000 человек

До этого предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован 21 марта, когда погибли 793 человек.

В Италии общее число летальных случаев от коронавируса достигло 9 134, за сутки зарегистрировали рекордное количество смертей — 969, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Италии.

За вечер количество умерших возросло до 9 134 человек. До этого предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован 21 марта, когда погибли 793 человек.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране выросло до 86 498. В эту цифру включены 66 414 пациентов, которые продолжают лечение от COVID-19, 10 950 выздоровевших и умершие от инфекции. Таким образом, Италия опередила по общему количеству зараженных Китай и теперь занимает второе место после США (в Штатах – почти 93 тыс. заболевших).

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