На улицах Нью-Йорка устанавливают временные морги

В городе зафиксировано 281 смертей от коронавируса.

В Нью-Йорке начали устанавливать временные морги для хранения тел погибших от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Данные меры предназначены на случай если городские госпитали не будут справляться с количеством жертв.

Морги, представляющие собой рефрижераторные контейнеры, разместили во дворах как минимум двух нью-йоркских больниц.

В последний раз к подобным мерам прибегали во время террористического акта 11 сентября 2001 года.

В Нью-Йорке зафиксированы 37 258 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 281 житель города погиб в результате болезни.

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