Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На улицах Нью-Йорка устанавливают временные морги

В городе зафиксировано 281 смертей от коронавируса.

Фото : CNN28 марта 2020, 08:31

В Нью-Йорке начали устанавливать временные морги для хранения тел погибших от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Данные меры предназначены на случай если городские госпитали не будут справляться с количеством жертв.

Морги, представляющие собой рефрижераторные контейнеры, разместили во дворах как минимум двух нью-йоркских больниц.

В последний раз к подобным мерам прибегали во время террористического акта 11 сентября 2001 года.

В Нью-Йорке зафиксированы 37 258 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 281 житель города погиб в результате болезни.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты