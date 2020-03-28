На улицах Нью-Йорка устанавливают временные морги
В городе зафиксировано 281 смертей от коронавируса.
Фото : CNN28 марта 2020, 08:31
В Нью-Йорке начали устанавливать временные морги для хранения тел погибших от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.
Данные меры предназначены на случай если городские госпитали не будут справляться с количеством жертв.
Морги, представляющие собой рефрижераторные контейнеры, разместили во дворах как минимум двух нью-йоркских больниц.
В последний раз к подобным мерам прибегали во время террористического акта 11 сентября 2001 года.
В Нью-Йорке зафиксированы 37 258 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 281 житель города погиб в результате болезни.
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