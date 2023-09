Улицы Нью-Йорка затопило после дождя

Губернатор штата Кэти Хоукул написала в Twitter, что города Нью-Йорк, Лонг-Айленд и долина Гудзона пострадали от сильных дождей.

Тем временем, жители городов штата Нью-Йорк делятся кадрами затопленных улиц.

Brooklyn, New York is flooded. The City doesn’t take care of its infrastructure. The Residents must deal with one disaster after another. pic.twitter.com/YZ4NazrQwI

Полиция Нью-Йорка проводит спасательные операции на воде, поскольку некоторые районы затоплены под проливным дождем.

New York Gov. declares a State of Emergency across #NewYorkCity, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall and #flooding



NYPD is conducting water rescues this morning as parts of #NYC have flooded under heavy rain pic.twitter.com/1j6zOVPfbY