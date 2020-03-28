Как будут отбираться спортсмены на перенесенную на год Олимпиаду в Токио

Спортсмены, которые уже являются обладателями квот, своих лицензий не потеряют.

Международный олимпийский комитет (МОК) провел расширенную телеконференцию со всеми Национальными олимпийскими комитетами (НОК), где объяснил, как будут отбираться спортсмены на Олимпийские игры в Токио, которые перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе НОК Казахстана, нашу страну на онлайн встрече представлял президент НОК РК Тимур Кулибаев. Главной темой стало обсуждение вопросов олимпийской квалификации на фоне переноса Игр-2020, а также новая дата их проведения.

Прежде всего, я приветствую всех. И хотел бы сразу подчеркнуть, что решение о переносе Олимпиады-2020 связано, впервую очередь, с безопасностью всех, кто должен был стать ее частью. Беспрецедентное и непредсказуемое распространение вспышки коронавируса привело к ухудшению ситуации в мире. Распространение пандемии COVID-19 ускоряется. В настоящее время во всем мире и почти в каждой стране зарегистрировано огромное количество случаев заболевания, и их число растет с каждым часом. Трудно было смотреть на ежедневные отчеты по ситуации. Мы рассматривали все варианты, кроме отмены Игр. Японская сторона согласилась на перенос при условии, что они пройдут до конца лета следующего года, а также останется название Токио-2020. При этом все имеющиеся контракты останутся действительными. Мы учли все моменты, все детали, так как решение носит глобальный характер. И я хочу поблагодарить всех врачей, которые сейчас ведут борьбу за наши жизни,- заявил Томас Бах.

В первую очередь, было официально озвучено о том, что те спортсмены, которые уже являются обладателями квот, своих лицензий не потеряют. Вновь выполнять норматив им не требуется. Что касается остального распределения путевок в Токио, то в течение 3-х недель будет объявлено о новых сроках и правилах квалификации на ОИ.

По этому вопросу будет создана специальная группа. Ее задачи основаны на тесной работе с Федерациями для составления сбалансированного соревновательного календаря. Будут учитываться все сроки проведения, все турниры. Каждая деталь не останется без внимания для полноценного и качественного процесса распределения лицензий,- резюмировал господин Томас Бах.

Напомним, что Международный Олимпийский комитет и Правительство Японии выступили с совместным заявлением 24 марта. Соглашение о переносе Олимпийских игр было достигнуто между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом МОК Томасом Бах. В нынешних условиях и на основе информации, представленной Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры в Токио должны быть перенесены на период не позднее лета 2021 года ради сохранения здоровья спортсменов, всех, кто участвует в Олимпийских играх и международного сообщества.





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