В Нур-Султане оштрафовали 155 человек за нарушение режима ЧП

В отношении 151 лиц наложены административные штрафы на общую сумму 4 745 290 тенге.

Всего с момента объявления режима ЧП правоохранительными органами Нур-Султана привлечены к ответственности 206 лиц, передает zakon.kz.

Согласно сообщению прокуратуры столицы, пятьдесят человек привлечены к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (продажа масок и антисептиков). Один человек привлечен за действия провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП. 155 человек за нарушение режима чрезвычайного положения.

По результатам рассмотрения административных материалов в отношении 151 лиц наложены административные штрафы на общую сумму 4 745 290 тенге, к аресту привлечены – 55.

Кроме того, судом в доход государства конфискованы предметы правонарушений: антисептиков – 2336,3 литров; медицинских масок – 20 261 штук.

По фактам нарушений требований карантина и незаконного функционирования объектов массового скопления людей привлечены к ответственности 90 субъекта: кафе-13, непродовольственные магазины – 23, столовые – 8, донерные – 6, бильярдные клубы – 4, ателье – 4, компьютерные клубы- 6, салоны красоты-5, сауны – 5, СПА-1, СТО – 5, автомойки -7.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!