Сегодня выпишут 10 выздоровевших от коронавируса в Нур-Султане

Они будут на двухнедельном карантине.

Руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала про ситуацию с коронавирусной эпидемией в столице, передает zakon.kz.

На 28 марта находятся в стационарах 1406 человек, в том числе 105 детей. На сегодня в столице зарегистрировано 107 случаев коронавируса в Нур-Султане. Двое уже выздоровели и выписаны.

За 27 марта зарегистрировано 15 случаев, за 28 – 32. Из этих случаев 41 - это лица из близкого контакта. Ранее они были изолированы и находятся на стационарном наблюдении. Шесть выявлены в процессе мониторинга, один прибыл из страны с неблагополучной эпидемической ситуацией и пять из числа контактировавших с больным. На текущее время все граждане с подтвержденным КВИ госпитализированы. Начата и продолжается работа по выявлению контактных.

Из числа пациентов с КВИ в стационарах у двух состояние стабильно тяжелое без ухудшения, они находятся на ИВЛ.

Ежедневно проводятся консилиумы, проводится коррекция лечения и тактика ведения лечения.

У остальных пациентов состояние удовлетворительное. Они получают лечение.

Сегодня мы планируем выписку домой из стационара 10 пациентов с лабораторно подтвержденным ранее КВИ. У них состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляют проведено двукратное лабораторное лечение. Будут две недели на домашнем карантине, - заявила Кисикова на брифинге.

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