Первый случай коронавируса в Кызылординской области: 111 человек на контроле

Жителям Кызылординской области рекомендовали как можно реже выходить на улицу, и соблюдать правила гигиены.

Заместитель руководителя Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг по Кызылординской области Алия Абдикаимова в ходе онлайн-брифинга рассказала о ситуации с заболевшими коронавирусом в регионе, передает zakon.kz.

На утро субботы, 28 марта, в Кызылординской области зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом, пациент находится в боксовом отделении инфекционной больницы.

Специалистами-эпидемиологами установлены контактировавшие с заболевшим, выясняются потенциально контактировавшие с контактными, взяты тесты на наличие COVID-19. Сейчас в Кызылординской области 111 человек на медицинском контроле, из них 87 на домашнем карантине, 24 на карантине в провизорных стационарах. Необходимые мероприятия для нераспространения коронавируса проводятся, в том числе дезинфекция, - сказала она.

Жителям Кызылординской области рекомендовали как можно реже выходить на улицу, и соблюдать правила гигиены.

Альберт Ахметов

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