В Нур-Султане уже 11 пациентов выздоровели от коронавируса

Они сдали два теста на инфекцию.

Сегодня, 28 марта, 11 пациентов выпишутся из инфекционной больницы Нур-Султана, передает zakon.kz.

Согласно информации Минздрава РК, они находились на лечении с 16-17 марта с диагнозом "коронавирусная инфекция". Пациенты получили полную схему лечения согласно клинического протокола диагностики и лечения КВИ.

После проведенного лечения было проведено 2-х кратное лабораторное исследование на КВИ с интервалом 24 часа с отрицательным результатом.

Данные лица выписываются с рекомендациями на домашний карантин длительностью 14 дней.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!