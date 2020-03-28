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В Нур-Султане уже 11 пациентов выздоровели от коронавируса

Они сдали два теста на инфекцию.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 13:18

Сегодня, 28 марта, 11 пациентов выпишутся из инфекционной больницы Нур-Султана, передает zakon.kz.

Согласно информации Минздрава РК, они находились на лечении с 16-17 марта с диагнозом "коронавирусная инфекция". Пациенты получили полную схему лечения согласно клинического протокола диагностики и лечения КВИ.

После проведенного лечения было проведено 2-х кратное лабораторное исследование на КВИ с интервалом 24 часа с отрицательным результатом.

Данные лица выписываются с рекомендациями на домашний карантин длительностью 14 дней.


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