В Нур-Султане уже 11 пациентов выздоровели от коронавируса
Они сдали два теста на инфекцию.
Фото : Pixabay28 марта 2020, 13:18
Сегодня, 28 марта, 11 пациентов выпишутся из инфекционной больницы Нур-Султана, передает zakon.kz.
Согласно информации Минздрава РК, они находились на лечении с 16-17 марта с диагнозом "коронавирусная инфекция". Пациенты получили полную схему лечения согласно клинического протокола диагностики и лечения КВИ.
После проведенного лечения было проведено 2-х кратное лабораторное исследование на КВИ с интервалом 24 часа с отрицательным результатом.
Данные лица выписываются с рекомендациями на домашний карантин длительностью 14 дней.
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