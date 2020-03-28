О состоянии заболевших коронавирусом в ВКО сообщили в Облздраве

Отмечается пневмония.

Руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан на онлайн-брифинге сообщил, как коронавирус COVID-19 попал в регион и в каком состоянии заболевшие, передает zakon.kz.

В Семее впервые на территории ВКО подтверждены 2 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это семейная пара 1959 года рождения.

Как сообщили в Департаменте по контролю качества и безопасности товаров и услуг по ВКО, двое заболевших, граждане Казахстана, находились с 14 по 21 марта были в Египте в Шарм-Эль-Шейхе. 21 марта они прибыли самолетом в столицу страны самолетом, откуда до Семея доехали на своем транспорте. 28 марта были проведены лабораторные исследования, после получения положительных на коронавирус результатов данные лица переведены в стационар, начаты противоэпидемические мероприятия по месту их проживания и контактным лицам. Все контактные по дому-члены семьи, изолированы в карантинный стационар. Подробности сообщили в Облздраве.

Вместе с ними также выезжали на отдых 5 членов семьи, и по результатам анализа у двух этих граждан - семейной пары, анализ положительный, у 4 членов семьи, которые также были на отдыхе, анализы отрицательные. Еще у одного жителя и их члена семьи анализ в работе. В ходе проведенных мероприятий был выявлен еще один контакт, который является также членом этой семьи, у него взяты анализы, все они находятся на стационаре. Таким образом, из 8 человек, которые имели контакт друг с другом, это одна семья, 4 находятся на провизорном стационаре, 4 - на карантинном стационаре, - сообщил Ильяс Мухамеджан.

По его словам, общее состояние тех, кто находится в провизорном стационаре, 4 граждан, средней степени тяжести, имеется небольшая температура до 37.2.

У мужчины 1959 года на текущий момент после обследований выявлен диагноз двусторонняя очаговая пневмония, у гражданки женского пола 1960 года рождения, которая также доставлена в провизорный стационар, выставлен диагноз нижнедолевая левосторонняя бронхопневмония. Бригада скорой мед помощи, которая осуществляла доставку этих граждан из дома до стационара, работала полностью в спец средствах индивидуальной защиты. На текущий момент пациенты находятся под постоянным контролем, проводится специальное лечение, - заявил глава Облздрава.

Альберт Ахметов

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