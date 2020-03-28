Уличная преступность в Алматы снижена почти в 2 раза

На сегодняшний день в городе имеются очаги заражения, задействовано на охрану общественного порядка 125 сотрудников полиции.

Криминогенная обстановка в городе остается стабильной, наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в городе. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматы, передает zakon.kz.

По данным правоохранителей, в целом преступность снижена на 57,4%.

Необходимо отметить, что количество зарегистрированных краж чужого имущества снизилась на 44,4%. Также значительно сократилось количество преступлений совершаемых на улицах и общественных местах на 55,5%. Вместе с тем, согласно распоряжению Оперативного штаба силами сотрудников полиции с 19 марта оцеплены места карантинных зон – очагов заражения. На сегодняшний день в городе имеются очаги заражения, задействовано на охрану общественного порядка 125 сотрудников полиции. На каждом адресе совместно с сотрудниками полиции работают сотрудники акиматов района и санэпидемиологи. На постах и очагах заражения нарушений общественного порядка не допущено», - сообщил начальник Департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Добавим, что с 19 марта Алматы закрыт на карантин в рамках объявленного в Казахстане режима ЧП с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19. На данный момент в мегаполисе подтверждено 58 случаев заболевания коронавирусом, 2 человек вылечились, погибших в городе нет.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!