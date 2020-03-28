Главы правительств Казахстана и Узбекистана дали старт производству Chevrolet в РК

На первом этапе объем производства составит 26 000 транспортных средств в год.

Сегодня в Костанае на производственной площадке ТОО "СарыаркаАвтоПром" при участии Премьер-министра РК Аскара Мамина стартовало производство автомобилей Chevrolet.

Проект реализован в рамках созданного СП между АО "ГК "Аллюр" и АО "УзАвтоСаноат", соглашение о создании которого было подписано в феврале т. г.

В очередной раз Костанайская область становится площадкой для развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и Узбекистаном. Сегодняшняя встреча является ярким примером двусторонней интеграции, служит развитию и углублению взаимовыгодного сотрудничества. Наш бизнес интегрирован и работает на благо развития экономик наших стран, - отметил Премьер-Министр Казахстана.

На первом этапе объем производства составит 26 000 транспортных средств в год и внесет значительный вклад по достижению производства 100 000 единиц автомобилей, запланированных в рамках развития автомобильной промышленности Казахстана. Будет создано порядка 1 000 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что проект экспортоориентированный, поставки автомобилей планируются в ряд стран ближнего зарубежья. В первый год на экспорт будет отправлено 13 000 автомобилей.

Существующее с 2017 года производство Nexia в РК пополнилось новой линейкой всемирно известного бренда Chevrolet благодаря двустороннему сотрудничеству с АО "УзАвтоСаноат".

Отдельно стоит отметить производство автомобилей Damas и Labo, которые широко используются в сфере малого и среднего бизнеса. Доступная стоимость, а также широкий спектр применения, позволит расширить возможности для предприятий МСБ, частных домохозяйств, индивидуальных предпринимателей, в связи с чем будут разработаны специальные программы для доступности приобретения данных автомобилей по льготным предложениям.

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