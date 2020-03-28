Врачи рассказали о состоянии 4 заболевших коронавирусом в Атырауской области
В настоящий момент состояние пациентов стабильное
Фото : azh.kz28 марта 2020, 16:41
Врачи рассказали о состоянии четырех заболевших коронавирусом в Атырауской области. Состояние их стабильное, сообщает zakon.kz.
У четвертой пациентки заболевание пока протекает бессимптомно.
По информации управления здравоохранения Атырауской области, в настоящий момент состояние пациентов стабильное, температуры нет, у троих зараженных, госпитализированных 27 марта, наблюдается легкий кашель.
У пациентки, изолированной сегодня, заболевание пока протекает бессимптомно, температуры нет, - заключили в облздраве.
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