На период карантина абонентам не будут отключать интернет за задолженности - Абаев

Пользователям услуг предоставлены сервисы без ограничения.

Президент поручил на период действия режима ЧП расширить доступ к мобильной связи и интернету. Особенно к образовательным ресурсам, соцсетям и мессенджерам. На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставлять услуги связи, а доступ к казахстанским интернет ресурсам сделать бесплатным, сообщает zakon.kz.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, что на период ЧП операторами связи будет обеспечено предоставление пакета бесплатного интернета для медицинских работников, задействованных в период осложнения эпидемиологической ситуации. Бесплатная рассылка СМС для оповещения людей о необходимых действия по профилактики нераспространения инфекции, предоставления населению возможности бесплатного дозвона на номер 1406.

Заключен меморандум с МОНом по предоставлению бесплатного трафика на основные образовательные ресурсы и не тарифицируемый доступ к образовательным ресурсам, сайтам вузов, электронным справочным базам данных, онлайн дневников, порталов образования, - отметил министр.

С момента введения ЧП АО Казахтелеком осуществила следующие мероприятия в условиях режима:

Так, услуги фиксированного доступа к интернету по коммерческим тарифным планам являются безлимитными и действуют на протяжении всего периода оказания услуг телекоммуникации.

На период введения карантина отменено отключение абонентов при задолженности.

Пользователям услуг предоставлены сервисы без ограничения.

Отключение абонентов физических лиц, имеющих задолженность за услуги фиксированной связи доступа в интернет, телевидения и услуги мобильной связи, в настоящее время не производится. Данная мера будет производится на период действия ЧП.

Операторами сотовой связи дополнительно предлагается дополнительный трафик на те или иные мессенджеры для связи с близкими при нулевом балансе. В настоящее время операторы связи перешли на усиленный режим работы. Для бесперебойной работы сетей проводится круглосуточный мониторинг каналов связи. Также операторы связи приняли ряд мер для усиления работы колл-центров 1414.

Все новости по теме читайте здесь

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!