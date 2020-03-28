Минобороны РК приостанавливает штрафы по госуслугам

Приостановление направлено на реализацию поручения по обеспечению социальной стабильности в стране.

Министерство обороны РК сообщает о приостановлении административных штрафов по госуслугам на период действия в стране чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Мера касается государственных услуг по выдаче призывникам удостоверений или их дубликатов о приписке к призывным участкам, военных билетов или их дубликатов (временных удостоверений взамен военных билетов) офицерам, сержантам и солдатам запаса, а также госуслуги по постановке и снятии с воинского учета военнообязанных и призывников.

Приостановление штрафов по госуслугам направлено на реализацию поручения по обеспечению социальной стабильности в стране и благополучия граждан, отданного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в ходе заседания Государственной комиссии по чрезвычайному положению, - говорится в сообщении Минобороны.

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