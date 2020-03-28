Как будет начисляться зарплата на период введения режима ЧП?

Относительно применения дистанционной работы для государственных и гражданских служащих необходимо руководствоваться статьей 138 Трудового Кодекса.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал, как будет начисляться заработная плата на период введения режима ЧП в стране, передает корреспондент zakon.kz.

В том случае, если работник работает на рабочем месте, то ему оплачивается заработная плата, — сказал Абаев.

Он добавил, что относительно применения дистанционной работы для государственных и гражданских служащих необходимо руководствоваться статьей 138 Трудового Кодекса.

По его словам, оплата труда при дистанционной работе производится также как и при нормальных условиях труда в зависимости от характера, объема и результатов выполняемой государственными служащими работы.

Вместе с тем, дистанционная работа не влечет для работника ограничений в выплате компенсационного и стимулирующего характера, продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных кодексом и законом, - отметил министр.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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