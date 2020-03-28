Коллекторы Казахстана ограничат свою работу

Нацпалата коллекторов рекомендуется полностью приостановить выезды к заемщикам и личные встречи по городу Нур-Султан и Алматы.

Национальная палата коллекторов Казахстана сообщила, что перешла на дистанционную работу, сообщает zakon.kz.

Учитывая, что на территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение и после переговоров с кредиторами Национальная палата коллекторов Казахстана, выработала временные ограничения.

Всем коллекторским агентствам рекомендуется придерживаться данных временных ограничений на период действия режима ЧС и карантинных мероприятий:

- перевести сотрудников на дистанционную работу по городам Нур-Султан и Алматы до окончания действия чрезвычайного положения;

- полностью приостановить выезды к заемщикам и личные встречи с заемщиками по городу Нур-Султан и Алматы;

- приостановить все виды взаимодействия с должниками, которые находятся в закрытых на карантин жилых комплексах, домах;

- приостановить обзвон заемщиков после 16.00 по городам Нур-Султан и Алматы;

- приостановить подготовку материалов для подачи кредиторами исков на заемщиков в суды.

Все коллекторские агентства, которые не успели присоединиться к данным положениям, призываем повсеместно поддержать их, - говорится в сообщении ведомства.

По всем возникающим вопросам звоните или пишите на электронную почту:

1) для коллекторских агентств: +7 701-887-74-01

2) для заемщиков с жалобами

и обращениями: +7 700-183-83-03

3) info@collectors.kz

Все обращения рассматриваются бесплатно и по всему Казахстану.

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