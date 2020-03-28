Еще 4 случая заражения коронавирусом в Казахстане

В Карагандинской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20.25 час 28 марта 2020 года. В Казахстане зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 208 случаев регистрации коронавируса, из них:

в г. Нур-Султан – 117 случаев,

в г. Алматы – 58 случаев,

в Карагандинской области - 7 случаев,

в Атырауской области - 5 случаев,

в Акмолинской области - 5 случая,

в Жамбылской области - 3 случая,

в г.Шымкент - 2 случая,

в Восточно - Казахстанской области - 2 случая,

в Алматинской области - 4 случая,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Северо - Казахстанской области - 1 случай,

в Павлодарской области -1 случай,

в Мангистауской области - 1 случай,

в Кызылординская области - 1 случай.

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