Еще 4 случая заражения коронавирусом в Казахстане
В Карагандинской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20.25 час 28 марта 2020 года. В Казахстане зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
В Карагандинской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай.
На сегодняшний день в стране подтверждены 208 случаев регистрации коронавируса, из них:
в г. Нур-Султан – 117 случаев,
в г. Алматы – 58 случаев,
в Карагандинской области - 7 случаев,
в Атырауской области - 5 случаев,
в Акмолинской области - 5 случая,
в Жамбылской области - 3 случая,
в г.Шымкент - 2 случая,
в Восточно - Казахстанской области - 2 случая,
в Алматинской области - 4 случая,
в Актюбинской области - 1 случай,
в Северо - Казахстанской области - 1 случай,
в Павлодарской области -1 случай,
в Мангистауской области - 1 случай,
в Кызылординская области - 1 случай.
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