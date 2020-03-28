Военные эвакуировали казахстанцев из Таджикистана

В целях безопасности в полете их сопровождала медицинская группа военных врачей.

Сегодня, 28 марта, 23 казахстанца были эвакуированы на родину из Таджикистана. Самолет с казахстанскими гражданами на борту благополучно прибыл в аэропорт Алматы. При этом из г. Шымкента военно-транспортным самолетом С-295 в Таджикистан военные вывезли 20 граждан Таджикистана, сообщает zakon.kz.

В соответствии с указанием Президента Казахстана, усилиями Министерства обороны и Министерства иностранных дел страны, а также государственных органов Таджикистана, наши соотечественники смогли вернуться на родину.

В целях безопасности в полете их сопровождала медицинская группа военных врачей. Среди прибывших казахстанцев нет зараженных коронавирусом. Все пассажиры чувствуют себя хорошо, не имеют жалоб на здоровье. В соответствии с правилами все возвращенные на родину пройдут медицинское обследование и будут помещены в карантин с соблюдением требований инфекционного контроля, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РК.

Напомним, ранее силами военно-транспортной авиации ВВС Казахстана были эвакуированы 33 казахстанца из Саудовской Аравии, 2 – из Кувейта, 21 – из Кыргызстана.

Возращенные на родину казахстанцы выразили благодарность Правительству Казахстана и Министерству обороны. Как отметили сами военнослужащие, армия – это прежде всего защитники своего народа и безопасность казахстанцев для них в приоритете.

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