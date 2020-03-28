В России зафиксирована седьмая смерть от коронавируса

Это пятый умерший с диагнозом "коронавирус" человек в Москве.

В Москве скончалась 69-летняя женщина, у которой был диагностирован COVID-19. Женщина страдала от кардиосклероза, атеросклероза второй степени и хронического пиелонефрита, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Она также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.

Это уже пятый умерший в Москве человек с диагнозом "коронавирус". Также по одной смерти среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге и Оренбуржье. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.

В РФ сейчас насчитывается 1264 зараженных, семь жертв: пять — в столице, по одной — в Санкт-Петербурге и Оренбурге. 49 пациентов полностью излечились.

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