В Актау вводят ограничительные меры с 30 марта

Сотрудникам департамента полиции области поручено обеспечить полное оцепление.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции в Мангистауской области, постановлением главного государственного санитарного врача области Е. Садыманова, в регионе введены ограничительные меры, сообщает zakon.kz.

Следует ограничить выход жителей из квартир (только по особой необходимости - магазины, аптеки, вынос мусора и на работу), ограничить визиты соседей, родственников, коллег и так далее. Ограничить нахождение граждан в общественных местах: в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Лимитировать вход в здания железнодорожного, авиа- и автовокзала встречающих и провожающих лиц, - говорится в сообщении центра общественных коммуникаций.

Сотрудникам департамента полиции региона поручено:

- Организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений и не допускать нахождение граждан в общественных местах;

- Обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресекать возможность проникновения на территорию Актау пешим ходом;

- Ввести наказание за нарушение требований лицам, находящимся на карантине;

- Усилить меры по патрулированию общественных территорий, их освещению и оснащению видеонаблюдением;

- Мобилизовать весь личный состав полиции, перераспределив, при необходимости, силы других формирований;

- Разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью и отправление правосудия в условиях Чрезвычайного Положения;

- Взять на особый контроль работу по пресечению слухов и провокационной информации.

Любые попытки распространения провокационной информации и ложных сведений будут жестко пресекать, авторов выявлять и наказывать, - добавили в пресс-службе ЦОК региона.

Помимо этого с 30 марта будет установлен противоэпидемический режим ограничения передвижения общественного транспорта - с 19:00 до 08:00.

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