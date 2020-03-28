В Актау вводят ограничительные меры с 30 марта
Сотрудникам департамента полиции области поручено обеспечить полное оцепление.
В целях нераспространения коронавирусной инфекции в Мангистауской области, постановлением главного государственного санитарного врача области Е. Садыманова, в регионе введены ограничительные меры, сообщает zakon.kz.
Следует ограничить выход жителей из квартир (только по особой необходимости - магазины, аптеки, вынос мусора и на работу), ограничить визиты соседей, родственников, коллег и так далее. Ограничить нахождение граждан в общественных местах: в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Лимитировать вход в здания железнодорожного, авиа- и автовокзала встречающих и провожающих лиц, - говорится в сообщении центра общественных коммуникаций.
Сотрудникам департамента полиции региона поручено:
- Организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений и не допускать нахождение граждан в общественных местах;
- Обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресекать возможность проникновения на территорию Актау пешим ходом;
- Ввести наказание за нарушение требований лицам, находящимся на карантине;
- Усилить меры по патрулированию общественных территорий, их освещению и оснащению видеонаблюдением;
- Мобилизовать весь личный состав полиции, перераспределив, при необходимости, силы других формирований;
- Разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью и отправление правосудия в условиях Чрезвычайного Положения;
- Взять на особый контроль работу по пресечению слухов и провокационной информации.
Любые попытки распространения провокационной информации и ложных сведений будут жестко пресекать, авторов выявлять и наказывать, - добавили в пресс-службе ЦОК региона.
Помимо этого с 30 марта будет установлен противоэпидемический режим ограничения передвижения общественного транспорта - с 19:00 до 08:00.
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